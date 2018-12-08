البابا تواضروس: "السيسي" يقدم صورة صحيحة ونموذجا طيبا.. ومفعول زياراته يمتد لفترات طويلة (فيديو)

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يصوب أوضاع كانت غير متواجدة، متابعًا: "مخاطبة رئيس الجمهورية في بداية كل عام لملايين المصريين وتهنئته لهم لها أثرها الطيب على رجل الشارع بصفة عامة".



وأوضح "تواضروس"، خلال لقاء خاص مع برنامج "ستوديو الشارع"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الجمعة، أن الشعب المصري شعب دافئ الطباع.



وأضاف أن الرئيس السيسي يقدم الصورة الصحيحة والنموذج الطيب، وهذا اتجاه جديد والكل يفرح به، لافتًا إلى أن مفعول زيارة السيسي للكنيسة يمتد لفترات طويلة جدًا.

