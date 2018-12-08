الوحدة السعودي يتمسك بموقفه ويجهز النمر وعبده لمواجهة التعاون

شدد نادي الوحدة السعودي على موقفه القانوني في احتجاج نادي النصر، عبر إشراكه للاعب المواليد أحمد عبده أساسيًّا في لقاء التعاون الذي يبدأ بعد قليل، بينما يتواجد اللاعب القضية علي النمر على مقاعد البدلاء.





ومن الجدير بالذكر أن مشاركة علي النمر في المباراة الفائتة ضد النصر، أثارت جدلًا بعد تقديم النصر لاحتجاج رسمي بعد المباراة بسبب تواجد لاعبين اثنين من فئة المواليد على أرض الملعب بحسب النصراويين، وهو ما نفاه الوحدة عبر وثيقة أكدت سلامة موقفها كون النمر يُعامل معاملة اللاعب السعودي.





وتنص اللائحة على مشاركة لاعب واحد من فئة المواليد في المباراة، ومتى ما تواجد لاعب آخر من نفس الفئة ضمن التشكيلة حتى لو كان على دكة البدلاء، فإن ذلك إجراء خاطئ قد يودي بنقاط المباراة لصالح الخصم.



