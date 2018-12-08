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تدريبات استشفائية لنجوم الإسماعيلي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:10 ص
تدريبات استشفائية لنجوم الإسماعيلي
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أحمد سعد
 
خاض لاعبى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم بمقر إقامة الفريق بالمغرب.


حيث حرص الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، على إقامة مران خفيف خوفًا من تعرض لاعبيه للاجهاد نظرًا لمشاقة السفر من محافظة الإسماعيلية حتى الدار البيضاء.


ويتواجد الإسماعيلى فى مدينة الدار البيضاء بداية من اليوم ـ الجمعه ـ إستعدادًا لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء القادم فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

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