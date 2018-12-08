"سفير التحدي".. فنان تشكيلي يتحدى الإعاقة باللوحات الفنية (فيديو)



وقال كريم النجار الملقب بـ"سفير التحدي"، إنه قبل 20 عامًا كان شخصًا عاديًا يسير على قدميه ويرسم بيديه، ولكن أصيب بمرض نادر فحدثت له إعاقة متوسطة وتدرجت إلى أن جلس على كرسي متحرك فقرر أن يستمر في حياته.



وأضاف: "تقدمت على مسابقة من خلال الإنترنت خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وفوزت بلقب سفير التحدي على مستوى الدول العربية"، مشيرًا إلى أن رسمه يعبر عن أفكاره، حيث أقام عدد من المعارض وأول معرض قدمه كان في مكان نشأته محافظة الإسكندرية.











عرض الإعلامي أسامة كمال، تقريرا تلفزيونيا عن فنان تشكيلي لم تمنعه إعاقته الجسدية من التوقف عن تحقيق حلمه بل كانت دافعًا له لاستكمال مسار حياته كما لو كان شخص سليم.