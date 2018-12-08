تفوق ملحوظ للهلال.. تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والنصر

يستقبل ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، اليوم السبت، مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.





ويتفوق الهلال على نظيره النصر في عدد مرات الفوز خلال المباريات السابقة، التي جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي.





وخاض الهلال والنصر 90 مباراة في الدوري السعودي، نجح لاعبو الزعيم في الفوز بـ36 مباراة، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بـ26 لقاء، خيم التعادل على نتيجة 28 مواجهة بديربي جدة.





وتقابل الهلال والنصر منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، في 20 مباراة، وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 11 مواجهة لصالحه، ونجح العالمي في الفوز بـ5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل.



