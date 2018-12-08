البابا تواضروس: اهتمام الدولة بمسار العائلة المقدسة إضافة مهمة لمصر (فيديو)

أكد البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مسئولية الوطن وسلامة الوطن وحفظ الوطن يأخذ الأولوية الأولى.



وأضاف تواضروس، خلال لقاء خاص مع برنامج "ستوديو الشارع"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الجمعة، أن مصر كـ اسم وشعب ذُكرت في الكتاب المقدس 700 مرة، موضحًا أن مصر أكثر أرض ذكرت في الكتاب المقدس، وأنها لها خصوصية في التاريخ والجغرافيا والطبيعة.



وتابع: "نعرف مسار العائلة المقدسة من القرن الرابع الميلادي ونحتفل به سنويًا 1 يونيو كل عام"، مشيرًا إلى أن اهتمام الدولة به إضافة جيدة وإضافة هامة لمصر؛ لأنها ميزة تنافسة لأن المسيح لم يزور بلد سوى مصر.

