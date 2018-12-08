ذكريات ديربي الرياض.. خماسية مؤلمة وفرحة ثلاثية لم تكتمل

تحمل مباريات فريقي الهلال والنصر السعوديين ذكريات سعيدة وحزينة للطرفين، خاصة أن ديربي الرياض واحد من أقوى المباريات متعة ومتابعة من قبل جمهور الفريقين.





وبمناسبة مواجهة الغد بين الهلال والنصر، بالجولة الثانية عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، فإن هناك ذكريات لا تُنسى ورغم مرور بضع سنوات عليها لكن لا يمكن تجاهلها من قبل مشجعي النصر أو مشجعي الهلال.





*خماسية هلالية بامتياز.. يتعلق في الأذهان فوز نادي الهلال الكبير على النصر بخماسية مقابل هدف في الرابع من مايو في عام 2017 في مباراة أقيمت في ذلك الوقت على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.





وشهدت هذه المباراة تألق كبير من قبل اللاعب السوري عمر خربين والذي سجل ثلاثية في هذا اللقاء، بينما سجل نواف العابد هدفًا وكارلوس إدواردو هدفًا، بينما سجل اللاعب مارين توماسوف هدف نادي النصر الوحيد.





*ثلاثية نصراوية وتفوق دفاعي هلالي.. بينما المباراة الثانية والتي لا يُمكن نسيان نتيجتها بسبب الأداء المميز والذي قُدم من جانب الفريقين هو لقاء الهلال والنصر والذي أقيم في بطولة الدوري في الحادي والعشرين من شهر فبراير من عام 2014 وانتهى بفوز الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف للنصر.



