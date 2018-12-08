أحد متحدي الإعاقة: "فخورين بمنتدى شباب العالم"

قال المهندس أحمد رأفت، مدير قسم السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، إنه شارك في منتدى شباب العالم، وكان الشباب هو من يدير الموقف، وينظم المؤتمر، ولم يكن هناك أي مشاكل تعوق ذوي الاحتياجات الخاصة أو الناس الطبيعية، وكان هناك العديد من التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف "رأفت"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" على فضائية "ten"، اليوم الجمعة، أن كان هناك استجابة سريعة لمتطلب جميع الحاضرين بالمنتدي، معقبًا: "فخورين بمنتدى شباب العالم، أول مرة نشوف شباب يقودوا مثل هذا المؤتمر في العالم أجمع بهذا الشكل الرائع".



وتابع، أن اول مؤتمر للشباب شارك فيه كان في الإسماعيلية بعد مناشدته للرئيس الجمهورية حول مشكلة عدم منح السيارات المجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة قصار القامة، معقبًا: "مكنتش متخيل أن الفيديو اللي نشرته هيكون ليه رد الفعل له، وأنه هيتم دعوته لحضور منتدي الشباب للحديث عن أي مشاكل لذوي الاحتياجات الخاصة".



ونوه، إلى أنه توجه لمؤتمر الشباب بالإسماعيلية كمشارك وليس كمتحدث، وشاءت الأقدار أن الرئيس أشار إليه في اليوم الثاني للمؤتمر، ورحب به الرئيس، وطلب من الرئيس السيسي، أن يساعد جيش بلده، فسأل الفريق صدقي صبحي إذا أمكن أن يذهب للعمل معهم، وتم إجراء اختبارات له في الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وأجتاز الاختبارات، وتم تعيينه في المكان الذي يمكن أن يكون فعال فيه، وهو مدير قسم السوشيال ميديا الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية.

