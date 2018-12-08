البابا تواضروس: "كنت أفكر في الرهبنة منذ فترة الثانوية"



قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه قرر الرهبنة عام 1986، لافتًا إلى أنه درس دراسات عليا في الهندسة الصيدلية، ودرس في كلية اللاهوت، ودرس في إنجلترا ما يسمى بزمالة هيئة الصحة العالمية، قبل قرار الرهبنة.



وأضاف "تواضروس"، خلال لقاء خاص مع برنامج "ستوديو الشارع"، المذاع على "القناة الأولى" مساء الجمعة، أنه درس الفلسفة والإدارة بكلية اللاهوت، موضحًا أنه كان يعمل مدير مصنع أدوية في دمنهور.



ولفت إلى أنه انتظر تخرج شقيقته وزواجها حتى يترهبن، ولكن زوجها توفى بعد زواجها بفترة قصيرة وانتظر حتى تنجب وتستقر الأحوال، وأنه ذهب إلى الدير في أغسطس 1986، موضحًا أنه كان ينوي الرهبنة منذ فترة الثانوية العامة، وسأل كثيرًا قبل أن يترهبن.

