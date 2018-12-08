نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي" يؤكد مشاركة مصر بمراسم توقيع سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ السيسي" يؤكد مشاركة مصر بمراسم توقيع سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا، والإفتاء تعلن غدًا السبت هو أول أيام شهر ربيع الآخر، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الهامة.

















تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنزاني جون ماجوفولى، استعرض فيه تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية.













استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الآخر، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن غدًا السبت هو أول أيام شهر ربيع الآخر.













تنطلق غدا السبت جلسات "تمكين المرأة في أفريقيا" و"يوم رواد الأعمال" على هامش منتدى "أفريقيا ٢٠١٨" الاقتصادي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ يومي غدا وبعد غد السبت والأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي













عرضت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً.













قال مسؤولان يمنيان، اليوم الجمعة، إن الحكومة اقترحت إعادة فتح المطار الذي يسيطر عليه الحوثيون في العاصمة صنعاء بشرط تفتيش الطائرات أولا في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرتها.







