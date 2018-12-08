سلمان الفرج جاهز لمواجهة النصر بالدوري السعودي

صار النجم الدولي السعودي، سلمان الفرج، لاعب فريق الهلال السعودي، جاهزًا لمواجهة النصر غدًا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.





وحام الشك حول مصير مشاركة سلمان الفرج في مباراة النصر بسبب الإصابة، ليشارك في تدريبات العالمي وتتأكد جاهزيته لخوض ديربي الرياض.





ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنصر غدًا في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق مساء بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.



