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"حفلة جنسية".. اتفقت على ممارسة الرذيلة مع عاطل وكانت المفاجأة صادمة فقررت الانتحار

السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:55 ص
حفلة جنسية.. اتفقت على ممارسة الرذيلة مع عاطل وكانت المفاجأة صادمة فقررت الانتحار
جثة - صورة أرشيفية
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داليا عادل
 
تباشر نيابة السيدة زينب التحقيقات في واقعة انتحار سيدة متسولة بإلقاء نفسها من الطابق الرابع خشية تعرضها للاغتصاب الجماعي على يد 6 عاطلين، كما أمرت النيابه بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وإرسال تقرير مفصل بها.

وأمرت النيابه بسرعة التحريات حول الواقعة، وأن النيابة بدأت التحقيق مع المتهم الرئيسي.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة لقيت مصرعها فور وصولها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات.

وكشفت التحريات الأولى عن أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، وبالانتقال والفحص تبين انتحار السيدة بالقفز من الطابق الرابع، وبتكثيف الجهود تبين أن عاطل اتفق معها على ممارسة الجنس، وعندما وصلت إلى شقته أخبرها بحضور 5 من زملائه لكي يمارسوا معها الجنس، فنشبت بينهما مشادة كلامية، وقفزت من الطابق الرابع وليقت مصرعها متأثرة بإصابتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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