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مارسيال يغيب عن مباراة فولهام بسبب الإصابة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:14 م
مارسيال يغيب عن مباراة فولهام بسبب الإصابة
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أحمد عصام
 

يغيب اللاعب الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مباراة فريقه ضد نادي فولهام بسبب الإصابة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏MEN، إن مورينهو اخرج مارسيال من التشكيلة ضد فولهام غدا، خاصة بعد الاختبارات الطبية التي لم يجتازها اللاعب اليوم.

ويلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فولهام غدا في الساعة 5 مساءً علي ملعب الأولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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