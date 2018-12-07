مارسيال يغيب عن مباراة فولهام بسبب الإصابة





يغيب اللاعب الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن مباراة فريقه ضد نادي فولهام بسبب الإصابة.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏MEN، إن مورينهو اخرج مارسيال من التشكيلة ضد فولهام غدا، خاصة بعد الاختبارات الطبية التي لم يجتازها اللاعب اليوم.





ويلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فولهام غدا في الساعة 5 مساءً علي ملعب الأولدترافورد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



