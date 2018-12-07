أخبار مانشستر يونايتد - سانشيز يسافر إلى تشيلي للعلاج

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد وافق على طلب لاعب الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز السفر للتعافي من إصابته.





وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن سانشيز طلب من مورينيو السفر إلى تشيلي للتعافي هناك تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب بلاده وقد وافق الاستثنائي على ذلك.





وكان مورينيو قد صرح الأسبوع الماضي، قائلا: "سانشيز لاعب صاحب خبرة ويعرف طبيعة إصابته، صرخته كانت مؤلمة وأعلم أنه سيغيب لفترة طويلة".





يذكر أن سانشيز تعرض لإصابة في أوتار الركبة مؤخرا خلال تدريبات فريقه، حيث سيغيب لنحو 6 أسابيع.





ولم يسجل سانشيز سوى 4 أهداف في 30 مباراة منذ انتقاله لصفوف الشياطين الحمر في يناير الماضي.