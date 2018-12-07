ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

باريس سان جيرمان يحدد 40 مليون يورو للاستغناء عن رابيو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:06 م
باريس سان جيرمان يحدد 40 مليون يورو للاستغناء عن رابيو
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لتفادي رحيل نجم الفريق أدريان رابيو مجانًا بنهاية الموسم في ظل عدم رغبته في تجديد عقده.

وأشار موقع Le10Sport الفرنسي إلى أن إدارة باريس حددت 40 مليون يورو للتخلي عن خدمات رابيو في يناير بدلا من رحيله مجانا في الصيف.

ورفض رابيو تجديد عقده مؤخرًا مع باريس في ظل اهتمام برشلونة ويوفنتوس الإيطالي بضمه ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكد الموقع الفرنسي أن إدارة سان جيرمان قد تخفض مطالبها المادية لبيع اللاعب الشاب مع اقتراب موعد بداية الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أو ربما تنجح في إقناع رابيو بالتجديد.

المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 11:20:05 PM