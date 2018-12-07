باريس سان جيرمان يحدد 40 مليون يورو للاستغناء عن رابيو

كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لتفادي رحيل نجم الفريق أدريان رابيو مجانًا بنهاية الموسم في ظل عدم رغبته في تجديد عقده.





وأشار موقع Le10Sport الفرنسي إلى أن إدارة باريس حددت 40 مليون يورو للتخلي عن خدمات رابيو في يناير بدلا من رحيله مجانا في الصيف.





ورفض رابيو تجديد عقده مؤخرًا مع باريس في ظل اهتمام برشلونة ويوفنتوس الإيطالي بضمه ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.





وأكد الموقع الفرنسي أن إدارة سان جيرمان قد تخفض مطالبها المادية لبيع اللاعب الشاب مع اقتراب موعد بداية الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أو ربما تنجح في إقناع رابيو بالتجديد.



