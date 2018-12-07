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بني سويف يقدم شكوى رسمية لاتحاد الكرة بعد أحداث مباراة التعدين

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:05 م
بني سويف يقدم شكوى رسمية لاتحاد الكرة بعد أحداث مباراة التعدين
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محمد الحسيني
 
وصلت تداعيات وأحداث مباراة النصر للتعدين وبنى سويف الرياضى بدورى القسم الثانى إلى ذروتها القصوى.

وأكد على محمد سليم رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى على عدم تهاونه ومجلس الإدارة فى حق النادى ولاعبيه وجماهيره والجهاز الفنى خاصة بعد أحداث المباراة التى أقيمت الخميس الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابي 2×2 .

وقال رئيس مجلس إدارة نادي بنى سويف : سنطالب اتحاد الكرة بتقديم كافة الضمانات لحماية لاعبي بنى سويف بجميع المباريات والتعامل بشدة إزاء ما حدث بمباراة التعدين وعدم توفير الحماية القصوى للاعبين وجهازهم الفنى والجماهير المتواجدة والتى نالت السباب وتعرضت للأمانة والضرب من قبل جماهير التعدين .

فيما قال وائل حبيب مدير الكرة ببنى سويف والذى يؤدى مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية : لن نترك حقنا وسنتقدم بشكوي رسميه غدا السبت ضد حكم المباراه لتغاضيه عن احتساب ركله حره وطرد حارس مرمي التعدين.

وأضاف : سيتم تقديم شكوي ضد نادي التعدين وجماهيره ومراقب المباراه إذا لم يكتب ما جري من أحداث المباراه من سباب وقذف اللاعبين والجهاز الفني بالحجارة .
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