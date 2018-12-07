كيا تعلن عن موعد إطلاق أيقونتها "E-Niro" الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة كيا أن سيارتها E-Niro، التي تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص، سوف يتم طرحها في الأسواق خلال أبريل القادم.





وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الأساسي من السيارة ينطلق بقوة 136 حصان، ويستمد طاقته من بطارية سعة 39.2 كيلووات ساعة، تكفي لبلوغ السيارة مدى السير 312 كلم.





وتوفر الشركة التابعة لمجموعة هيونداي الموديل المعتمد على محرك كهربائي بقوة 204 حصان وبطارية 64 كيلووات ساعة، ويصل مدى السير بهذا الموديل إلى 455 كلم، وتصل إلى سرعة قصوى 167 كلم/س.





وشهدت سيارة الأراضي الوعرة خماسية المقاعد تعديلات تصميمية بسيطة مثل شبكة المبرد المغلقة، إلا أنها تزخر بالعديد من التجهيزات الجديدة، ويسع صندوق الأمتعة بالسيارة لحوالي 451 لتر من الحقائب والأمتعة.



