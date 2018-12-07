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بعد ارتفاعه عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:57 م
بعد ارتفاعه عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر؟
أسعار الذهب في مصر
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أحمد فشير
 

شهدت أسعار الذهب، على الصعيد العالمي، اليوم الجمعة، قفزة كبيرة، حيث صعد المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنسبة 1%، وسجلت الأوقية 1249 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في 3 شهور.



سبب ارتفاع أسعار الذهب 


صعدت أسعار الذهب بفعل هبوط الدولار  في أعقاب بيانات أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة وهو ما يعزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يسير بخطى بطيئة في زيادة أسعار الفائدة العام القادم.



الذهب وعاء استثماري آمن 


وتعافى المعدن الأصفر، الذي يعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الاضطرابات المالية والاقتصادية والشكوك الجيوسياسية، حوالي 7 بالمئة من أدنى مستوياته في 19 شهرا التي هوى إليها في منتصف أغسطس.


الذهب في نهاية الأسبوع 


وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 2 بالمئة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.


وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار.


الذهب في مصر 


وتأثرت أسعار الذهب في السوق المحلية بالارتفاع الذي طرأ على المعدن على الصعيد العالمي، وسجلت الأسعار، اليوم الجمعة كالتالي: 


سعر الجنيه الذهب

 4944 جنيها.


سعر الذهب عيار 18

 529.70 جنيه.


سعر الذهب عيار 24

706 جنيهات.


سعر الذهب عيار 21

 618 جنيها.



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