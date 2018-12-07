"آل جابر": دفعة ثانية من المشتقات النفطية تصل عدن

أعلن سفير السعودية لدى اليمن، السفير محمد آل الجابر، والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن الدفعة الثانية من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء بـ 60 مليون دولار وصلت إلى ميناء عدن.







ووفق ما أوردته صحيفة "الرياض"، الجمعة، أضاف السفير السعودي في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "عبرت منفذ الوديعة اليوم 3 رافعات لموانئ عدن والمكلا، ومجموعة من الباصات لطلاب وطالبات المدارس، ووايتات مياه للسقيا".