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مواجهات الجولة 14 بالمجموعة العاشرة بالقسم الثالث

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:04 م
مواجهات الجولة 14 بالمجموعة العاشرة بالقسم الثالث
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هيثم حبيب
 

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات الجولة 14 بالمجموعة العاشرة بدورى القسم الثالث، حيث تقام ست مواجهات قوية ومرتقبة.


دكرنس صاحب الصدارة برصيد 33 نقطة يستضيف بنى عبيد صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة فى ديربى دقهلاوى منتظر نظرا لقوة وندية مباريات الفريقين .


ويلاقي شربين صاحب الوصافة برصيد 29 نقطة مستضيفه غزل دمياط صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، فيما يستقبل بورفؤاد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف خلف شربين برصيد 29 نقطة ضيفه فريق المطرية صاحب المركز التاسع برصيد 11 نقطة .


ويحل مركز شباب فارسكور صاحب المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط ضيفا على نادى بلقاس صاحب المركز السادس برصيد 14 نقطة، بينما يستضيف إتحاد المنزلة صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة فريق مياه الدقهلية صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة .


وأخيراً يستضيف فريق الرباط والأنوار صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط نظيرة فريق ميت الخولى صاحب المركز العاشر برصيد 9 نقاط .


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