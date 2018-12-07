ساري: لا أدري كيف أتغلب على مانشستر سيتي !
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:02 معمر عبدالعزيز
كشف الايطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي، إلى أنه لا يدري كيف يتغلب غلى مانشستر سيتي، حيث خسرت بجميع مبارياته ضد بيب جوارديولا (مدرب السيتي) لذلك لا يدري، وعليكم (الصحفيين) بسؤال شخص آخر عن ذلك.
وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة السيتي بالدوري الانجليزي، قال ساري: "هل الوصول للتوب 4 أصعل مما كنت تتخيله؟ لا، حينما تتطور فيجب أن تمر بمثل هذه اللحظات، لا يمكنك أن تكون الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع، بل ستكون الثاني ثم السابع ثم الخامس ثم الثامن".
واختتم بقوله: "كنت أعلم بأننا سنواجه الصعوبات، حينما تقوم بتغيير طريقة اللعب فعليك أن تغير العقلية، وأن تغير 25 عقلية آخرى (اللاعبين)، هذا صعب للغاية لقد شاهدنا ذلك في ليفربول وكذلك في مانشستر ولكن بعد حل المشاكل، يمكنك أن تصنع شيئاً مهماً".
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