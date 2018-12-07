"الفورتنايت" سبب استبعاد أوزيل من مباريات أرسنال





تعرض اللاعب الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لإصابة علي مستوي الظهر، ويغيب اللاعب عن الفريق منذ مباراة توتنهام بالجولة الرابعة عشر بالدوري الإنجليزي.





وقال الطبيب الألماني إينجو فروبوس من جامعة كولون، أن سبب مشاكل الظهر التي يعاني منها أوزيل هو قضاءه لوقت طويل جدًا في لعبة الفورتنايت.





وتستغرق اللعبة الواحدة في فورتنايت حوالي 20 دقيقة، وأوزيل لعب 104,420 دقيقة عالفورتنايت، بما يعادل 1740 ساعة لعب، بمعدل 72 يوما.





واستمر اوزيل على مدار عام بنفس المعدل، حيث يلعب ما لا يقل عن 5 ساعات يوميًا لمدة 365 يوما.





وتابع الطبيب إن الشخص الرياضي يشعر بعواقب الساعات الذي لا يتحرك فيها من مكانه ولا يبذل فيها أي نشاط أكثر بأضعاف من الشخص الغير رياضي.



