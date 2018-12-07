مستقبل وطن بـ"عين شمس" يحتفل باليوم العالمي للمعاقين (صور)

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة، بحضور كلا من النائب محمد الكومي، وثروت بخيت، ويسري الأسيوطي، نواب الحزب عن دائرة عين شمس، ومحمد ياسين أمين عام الحزب بالدائرة، وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء البير الفونس رئيس الحي، والشيخ محمود خليل مدير عام أوقاف، والقس أسحق يعقوب، والقس رفائيل والقس مودي، ممثلين عن الكنيسة.



وقال النائب محمد الكومي، إن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عامًا لمتحدي الإعاقة، لافتًا إلى أن قيادات ونواب الحزب يهتمون بكل أطياف المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار تحركات الحزب بهدف خلق مزيد من التكاتف بين كافة فئات المجتمع.



وشهدت الاحتفالية تكريم بعض المواهب من الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقرات فنية لمواهب متحدي الإعاقة قدمته فرقة شموع ساطعة، حيث تم توزيع بعض الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة.