برلماني عن بيان مقررة مجلس حقوق الإنسان: يستهدف التشكيك في مصر



وأشار "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "كلبش" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إلى أن إجمالي عدد وحدات الإسكان الاجتماعي التي سيكون تم الانتهاء منها بنهاية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السيسي سيبلغ 600 ألف وحدة سكنية.



ولفت إلى أنه لأول مرة تحرص الدولة على جعل الوحدات السكنية التي تنشئها لقاطني المناطق الخطرة بداخل البلد، وليست في أماكن متطرفة.



انتقد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بيان مقررة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالسكن عن مصر، قائلا: "تقرير عاري من الصحة ويهدف للتشكيك في مصر"، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة في ملف الإسكان على مدار الـ5 سنوات، لم يحدث عبر عصور.