لاعب ريال مدريد يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي

يعاني فرانتشو، لاعب ريال مدريد الاسباني "كاستيا" من الاصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.





وأعلن ريال مدريد أن فرانتشو يُعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ونتيجة لذلك، سوف يغيب خلال الفترة المتبقية من الموسم. سيحاول لاعب الكاستيا التعافي في الوقت المناسب لبدء موسم 2019/20.



