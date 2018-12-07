ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لاعب ريال مدريد يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:33 م
لاعب ريال مدريد يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
يعاني فرانتشو، لاعب ريال مدريد الاسباني "كاستيا" من الاصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وأعلن ريال مدريد أن فرانتشو يُعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ونتيجة لذلك، سوف يغيب خلال الفترة المتبقية من الموسم. سيحاول لاعب الكاستيا التعافي في الوقت المناسب لبدء موسم 2019/20.

ولا يزال فرانتشو لاعباً للكاستيا في آخر موسمين سابقين، وشارك في مباراتين رسميتين مع الفريق الأول في بطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
0
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 9:40:01 PM