لاعب ريال مدريد يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:33 معمر عبدالعزيز
يعاني فرانتشو، لاعب ريال مدريد الاسباني "كاستيا" من الاصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.
وأعلن ريال مدريد أن فرانتشو يُعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ونتيجة لذلك، سوف يغيب خلال الفترة المتبقية من الموسم. سيحاول لاعب الكاستيا التعافي في الوقت المناسب لبدء موسم 2019/20.
ولا يزال فرانتشو لاعباً للكاستيا في آخر موسمين سابقين، وشارك في مباراتين رسميتين مع الفريق الأول في بطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.