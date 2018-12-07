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بطلة العالم في الكاراتية لمتحدي الإعاقة: أتمنى رفع اسم مصر عاليًا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:37 م
بطلة العالم في الكاراتية لمتحدي الإعاقة: أتمنى رفع اسم مصر عاليًا
سلمي علاء الدين
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داليا الحسين
 

قالت سلمي علاء الدين، بطلة العالم في الكاراتيه لذوي الإعاقة، إنها تتلقى التدريب منذ طفولتها وشاركت في عدد من البطولات العالمية حتى حصدت بطولة العالم لذوي الإعاقة في رياضة الكاراتيه أكثر من مرة، مشيرة إلى أنها تستعد مع فريقها للانضمام لبطولة العالم في الكاراتية من أجل رفع اسم مصر عاليا أمام العالم.

وأوضحت سلمى خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أنها بدأت لعبة الكاراتية منذ أن كان عمرها 6 سنوات، وحصلت على بطولات من النمسا وأسبانيا.

من جانبها، قالت والدة سلمى، إن ابنتها بدأت في رياضة الكاراتية بشكل ترفيهي، مضيفة: "لم أتوقع وصولها للاحتراف ومشاركتها في بطولات عالم.. فرحانه بيها جدًا".

ونوهت أن سلمي الفتاة الوحيدة في مصر التي تعاني من متلازمة داون وتلعب رياضة الكاراتية، من ثم بدأت مجموعة من ذوي الإعاقة بالانضمام لها في التدريب بالإضافة لفرقة أخري بالإسكندرية، متابعة: "سلمى حصدت على أحزمة الكاراتية في وقت قياسي، دون أن يعلم الحكام أنها تعاني متلازمة داون".
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