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بوستر مرعب لـ أحمد الفيشاوي في فيلم "122"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:16 م
بوستر مرعب لـ أحمد الفيشاوي في فيلم 122
أحمد الفيشاوي
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الفجر الفني
 
نشر الحساب الرسمي لفيلم " 122" البوستر الأول للفيلم ليعلن به عن موعد طرحه بدور العرض المصرية.

وتصدر الفيشاوي منفردًا على البوستر، وظهر وسط الدماء وهو نائمًا في بانيو.

وعلق حساب الفيلم على البوستر:"البوستر الأول لفيلم " 122" ، 2 يناير بدور العرض بالسينمات العادية والفور دي "، أول فيلم 4D في تاريخ الوطن العربي".

فيلم "122" من بطولة طارق لطفي، و أحمد الفيشاوي، و أحمد داوود، و أمينة خليل، و محمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني و إخراج المخرج العراقي ياسر الياسري.
بوستر مرعب لـ أحمد الفيشاوي في فيلم "122"
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