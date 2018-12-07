بوستر مرعب لـ أحمد الفيشاوي في فيلم "122"

نشر الحساب الرسمي لفيلم " 122" البوستر الأول للفيلم ليعلن به عن موعد طرحه بدور العرض المصرية.





وتصدر الفيشاوي منفردًا على البوستر، وظهر وسط الدماء وهو نائمًا في بانيو.





وعلق حساب الفيلم على البوستر:"البوستر الأول لفيلم " 122" ، 2 يناير بدور العرض بالسينمات العادية والفور دي "، أول فيلم 4D في تاريخ الوطن العربي".





فيلم "122" من بطولة طارق لطفي، و أحمد الفيشاوي، و أحمد داوود، و أمينة خليل، و محمد لطفي، وهو من تأليف صلاح الجهيني و إخراج المخرج العراقي ياسر الياسري.