قبل مواجهة الإسماعيلي.. الرجاء يسقط أمام الفتح بالدوري المغربي

خسر الفريق الأول للنادى الرجاء، من الفتح الرباطى بهدف نظيف ضمن منافسات الدورى المغربى.





جاء ذلك بعد أن قام الأسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء، بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب ضغط المباريات المحلية والأفريقية والعربية.





وأقام لاعبى الفتح قبل بداية المباراة ممر شرفى لفريق الرجاء احتفالًا بلقب كأس الكونفدرالية الذى توج به الأخير يوم الأحد المقبل على حساب فيتا كلوب الكونغولى.





ويعد هذا اللقاء هو الأخير للرجاء قبل مواجهة الإسماعيلى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.