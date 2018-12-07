تألق خافي سانشيز يقرب من عدم تعاقد ريال مدريد مع هيرموسو

أكدت تقارير صحفية اسبانية، أن إهتمام نادي ريال مدريد الاسباني بالتعاقد مع ماريو هيرموسو صار يبرد، بسبب أداء النجم الشاب خافي سانشيز.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية فإن موسم 2018/19 هو موسم لن ينساه خافي سانشيز بسهولة، حيث أصبح مدافع الكاستيا الشاب بديلاً لكبار المدافعين في الفريق الأول، وقد لعب خافي لأول مرة مع الفريق الأول في الجولة الأولى من بطولة كأس ملك إسبانيا ضد مليلية، وفي مباراة الإياب سجل أول أهدافه.





في شهر واحد أخذ في مسيرته دورة كاملة، بالإضافة إلى ظهوره الأول في كأس الملك، لعب أيضاً في الدوري ضد سيلتا فيجو في البالايدوس وفي دوري أبطال أوروبا ضد فيكتوريا بلزن، أداء اللاعب لم يخيب الآمال حيث وجد البيرنابيو المدافع الذين يبحثون عنه.





وتسبب هذا بأن التوقيع مع ماريو هيرموسو، الذي كان في المسار الصحيح، قد أصبح بارداً في الوقت الحالي، حيث أن سولاري، المدرب الذي أعطى الفرصة لخافي سانشيز يلعب لأول مرة مع الفريق الأول، ويعرفه خلال تدريبه للكاستيا ويعرف جودته والتزامه، يثق بالفريق ثقة تامة، هذا ما قاله لقادة النادي.





وفي مباراة الأمس، أنهى المدافع الشاب بنسبة 91.2% من فعاليته في التمرير، وكان الخطأ الوحيد له هو تسببه لركلة جزاء التي أرتكبها في الشوط الثاني، كان واثقاً جداً، كالعادة، وبمشاركته مع فاييخو، قاموا بقطع محاولات الهجوم من مليلية.





الجدير بالذكر أن خافي سانشيز قد جاء إلى أكاديمية ريال مدريد في عام 2005 عندما كان لا يزال في الثامنة من عمره، وكان فريقه الأول في اللافابريكا (Benajamín B) ثم بمر بجميع المراحل حتى وصل هذا الموسم إلى الفريق الأول.، مع الكاستيا هو لاعب أساسي، وكذلك قائد الفريق.



