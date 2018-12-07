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مقتل 9 مدنيين في غارات للتحالف شرق سوريا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:26 م
مقتل 9 مدنيين في غارات للتحالف شرق سوريا
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وكالات
 
قتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال، الجمعة، في شرق سوريا في غارات للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.



وبدأ التحالف وقوات سوريا الديمقراطية في العاشر من سبتمبر هجوماً لطرد مسلحي داعش من آخر معاقلهم في سوريا شرق الفرات، وتحديداً في محافظة دير الزور.



وقال المرصد: "لا تزال عمليات القصف المدفعي والصاروخي مستمرة من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديموقراطية على مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في هجين والجيب الخاضع لسيطرة الأخير، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات"، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال، إضافة إلى مسلحين اثنين.



وتعذر الاتصال بقوات التحالف لتأكيد هذه المعلومات.
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