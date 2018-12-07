مستقبل وطن البحر الأحمر يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر بقيادة عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة احتفالية ضخمة بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة وذلك بمركز شباب سفاجا.



وأكد عماد سيف أمين الحزب بالمحافظة أن الحزب يدعم ويتبني حقوق ذوي القدرات الخاصة، ويوجه دعوة لمشاركتهم في العمل العام مؤكدًا بأن الأمانة العامة بالبحر الاحمر ستقدم عدد من المبادرات المجتمعية التي تدعو للإندماج من خلال المشاركات الميدانية لذوي الإحتياجات الخاصة بشتي أنواع الإعاقات المختلفة.



وقال المهندس احمد الدقاق امين التنظيم بمستقبل وطن بالبحر الاحمر أن الحزب لم يبخل يومآ في الدعم المجتمعي والإنساني وساهم في إطلاق المبادرات التي ترعي ذوي الاحتياجات الخاصة كما اكد علي ان الحزب يعمل علي الربط بين ذوي الإعاقة والحزب عن طريق حصر الطلبات الهامة والعمل على تنفيذها.



ومن جانبه اضاف رفعت النجار امين ذوي الاحتياجات الخاصة بالحزب أن الحزب يسعى لتبني هذه الفئة من المجتمع ويعمل علي دمجهم وادخالهم ف الحياة المجتمعية والسياسية.



اكد النجار ان الحزب يؤمن بالقدرات الخاصه لهذه الفئة ويحاول استغلال هذه القدرات بطريقه ايجابيه كما اوضح ان الحزب يدعم حقوق ذويالقدرات الخاصه ويتبني قضاياهم ويدعوهم دوما للمشاركة المجتمعية.