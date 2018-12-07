الدرجة الرابعة.. فوز دقادوس وميت غمر وسماد طلخا

شهدت مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الرابع بالدقهلية أقيمت مساء الجمعة 5 مباريات حيث واصل فريق دقادوس واصل صدارته للمجموعة بفوز صعب على شباب بلقاس بهدف دون مقابل، بينما حسم سماد طلخا ديربى مدينة طلخا بفوزه على طلخا بثلاثة أهداف مقابل هدفين .



