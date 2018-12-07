الدرجة الرابعة.. فوز دقادوس وميت غمر وسماد طلخا
شهدت مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الرابع بالدقهلية أقيمت مساء الجمعة 5 مباريات حيث واصل فريق دقادوس واصل صدارته للمجموعة بفوز صعب على شباب بلقاس بهدف دون مقابل، بينما حسم سماد طلخا ديربى مدينة طلخا بفوزه على طلخا بثلاثة أهداف مقابل هدفين .
وتمّكن شباب ميت غمر من تحقيق الفوز على شباب بطرة بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، وحقق الستامونى الفوز علي مستضيفة فريق شاوة بهدفين مقابل هدف، بين حسم التعادل الايجابى بهدف لمثله مباراة معصرة بلقاس و شباب أجا .
ترتيب فرق المجموعة الأولى بالقسم الرابع (الدقهلية) :
1 دقادوس 20 نقطة
2 شباب ميت غمر 18 نقطة
3 سماد طلخا 15 نقطة
4 شباب أجا 14 نقطة
5 طلخا 10 نقاط
6 الستامونى 10 نقاط
7 ميت غمر 9 نقاط
8 شاوه 8 نقاط
9 معصرة بلقاس 8 نقاط
10 شباب بطرة 5 نقطة
11 شباب بلقاس نقطة وحيدة