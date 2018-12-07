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كهرباء الإسماعيلية يعلن قائمته للقاء بلبيس

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:24 م
كهرباء الإسماعيلية يعلن قائمته للقاء بلبيس
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شيماء أمين
 


أعلن أحمد سعيد المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية قائمة فريقه استعدادا للقاء بلبيس عصر السبت في اطار بداية مباريات الدور الثاني و الجولة الرابعة عشر من دوري القسم الثالث لحساب المجموعة السابعة.

وضمت قائمة الكهرباء 20 لاعب هم : ايهاب كمال وابراهيم حسين في حراسة المرمى، أحمد فتحي ، هيثم عوض ، هشام حسين ، أحمد ريشة ، محمد بدوي ، محمود عماد ، محمد متولي ، محمد ميدو ، مصطفي صفوت ، أحمد غريب ، عبد الرحمن الدسوقي ، أحمد عباس "كوتا" ، محمد أسامة ، طارق سمير ، محمود عبد الرحمن ، محمد خطاري ، رضا زكريا ، ومحمد فيلكس.

وأنهى كهرباء الإسماعيلية الدور الأول بخسارة من الشرقية وضعته في وصافة جدول الترتيب بـ 26 نقطة خلف الشرقية المتصدر بـ 29 نقطة.

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