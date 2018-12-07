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الشركات الأمريكية تخفض عدد حفارات النفط لأدنى مستوى منذ 2016

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:20 م
الشركات الأمريكية تخفض عدد حفارات النفط لأدنى مستوى منذ 2016
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سجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من عامين، رغم أن إنتاجا قياسيا حوّل الولايات المتحدة إلى مصدر صاف للخام للمرة الأولى في تاريخها.


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وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي، إن شركات الطاقة الأمريكية أوقفت تشغيل عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو  2016، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 877.



ورغم هذا فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 751 مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق هذا العام لتعزيز الإنتاج للاستفادة من أسعار أعلى.


وتوقعت الحكومة الأمريكية أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.9 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 12.1 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.


والمستوى القياسي الحالي للإنتاج السنوي للخام الأمريكي هو 9.6 مليون برميل يوميا وسجل في عام 1970، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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