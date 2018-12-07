عكاشة: "ورحمة أبويا ما قادر أكمل الحلقة.. نفسيتي تعبانه"



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه يجاهد شعوره بالمرض أملا في الحصول على الثواب من الله، مضيفا مخاطبًا جمهوره: "لا تعلموا حجم الفتن التي أتعرض لها.. بيطبقوا عليا نظرية التوتر".



ولفت إلى أن المترصدين بالدول العربية يطبقون عليهم نظرية التوتر، لإرهقاقهم ووقف أي تقدم يمكن أن يحققوه.



أعرب الإعلامي توفيق عكاشة، عن شعوره بالتعب والمرض، قائلا: "ورحمة أبويا ما أقادر أكمل الحلقة.. نفسيتي تعبانه وبقاوح".