ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عكاشة: "ورحمة أبويا ما قادر أكمل الحلقة.. نفسيتي تعبانه"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:24 م
عكاشة: ورحمة أبويا ما قادر أكمل الحلقة.. نفسيتي تعبانه
الإعلامي توفيق عكاشة
طباعة
هدى عبدالرازق
 
أعرب الإعلامي توفيق عكاشة، عن شعوره بالتعب والمرض، قائلا: "ورحمة أبويا ما أقادر أكمل الحلقة.. نفسيتي تعبانه وبقاوح".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه يجاهد شعوره بالمرض أملا في الحصول على الثواب من الله، مضيفا مخاطبًا جمهوره: "لا تعلموا حجم الفتن التي أتعرض لها.. بيطبقوا عليا نظرية التوتر".

ولفت إلى أن المترصدين بالدول العربية يطبقون عليهم نظرية التوتر، لإرهقاقهم ووقف أي تقدم يمكن أن يحققوه.
المزيد عن: مصر توك شو الإعلامي توفيق عكاشة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
0
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 9:50:02 PM