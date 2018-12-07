أزمة تهدد إقامة لقاء الإسماعيلي والرجاء على ملعب محمد الخامس

أكدت صحيفة ” هسبورت ” المغربية أن هناك أزمة كبيرة فى ملعب محمد الخامس الذى سيستضيف مباراة الإسماعيلى والرجاء فى البطولة العربية.





ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.





حيث أشارت الصحيفة أن هذا الملعب سيتم اغلاقه من أجل استئناف أعمال الصيانة بسبب سوء أرضيته نظرًا لضغط المباريات.





وقال محمد الجواهرى المدير العام لشركة الدار البيضاء أن هذا الملعب يحتاج لصيانة شاملة بعدما ظهر بشكل سئ خلال مباراة الوداد والدفاع الجديدى مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الدورى المغربى.





ومن المعروف أن ملعب محمد الخامس أغلق خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 22 نوفمبر الماضيين من أجل إراحته ولكن دون جدوى.





وطالب مسئولى الرجاء حسب ” التقارير الصحفية ” من المسئولين عدم اغلاق الملعب إلا بعد مباراته القادمة ضد الإسماعيلى.