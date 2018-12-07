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بالأسماء.. مذبحة في صفوف الأهلي بالميركاتو الشتوي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:22 م
بالأسماء.. مذبحة في صفوف الأهلي بالميركاتو الشتوي
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عمرو مصطفى
 

استقر مسؤولو النادي الأهلي على أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

واستقر مسؤلي القلعة الحمراء على رحيل 7 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير بسب تراجع مستواهم الفني وعدم حاجة الفريق الفنية لهم في الفترة القادمة.

ومن أبرز الراحلين عن الأهلي في يناير المقبل ، باسم علي الظهير الأيمن، وأكرم توفيق لاعب خط الوسط والذي خرج من القائمة الإفريقية، وساليف كوليبالي مدافع الأهلي الذي جاء بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون ، وأحمد حمودي الذي فتح الأهلي الباب أمام إعارته في يناير المقبل، بالإضافة إلى عمرو بركات الذي تم وضعه على قائمة الانتظار منذ العودة من الدوري السعودي، وعمرو جمال وميدو جابر.

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