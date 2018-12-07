بالأسماء.. مذبحة في صفوف الأهلي بالميركاتو الشتوي





استقر مسؤولو النادي الأهلي على أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.





واستقر مسؤلي القلعة الحمراء على رحيل 7 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير بسب تراجع مستواهم الفني وعدم حاجة الفريق الفنية لهم في الفترة القادمة.





ومن أبرز الراحلين عن الأهلي في يناير المقبل ، باسم علي الظهير الأيمن، وأكرم توفيق لاعب خط الوسط والذي خرج من القائمة الإفريقية، وساليف كوليبالي مدافع الأهلي الذي جاء بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون ، وأحمد حمودي الذي فتح الأهلي الباب أمام إعارته في يناير المقبل، بالإضافة إلى عمرو بركات الذي تم وضعه على قائمة الانتظار منذ العودة من الدوري السعودي، وعمرو جمال وميدو جابر.



