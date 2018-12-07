رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق الزمالك في ذهاب دور الثمانية من دوري المرتبط للمحترفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة الشباب والرياضة.

وشهدت الفترة الأولى والثانية تفوق كبير من جانب لاعبي الفريق خاصة الأمريكي تود اوبراين الذي شارك لأول مرة وظهر بمستوى جيد في استرجاع الكرات والجانب الدفاعي مع تميز ابراهيم الجمال وطارق الغنام في الرميات الثلاثية وسيف سمير واحمد السلعاوي ومحمد أبوالنصر في الهجمات المرتدة السريعة.





وفي الفترة الثالثة نجح الزمالك في التحسن بشكل كبير وتقدم في النتيجة قبل أن يعود لاعبي الأهلي إلى التماسك والسيطرة من جديد والتقدم في النتيجة، وزادت خطورة اللاعبين في الفترة الرابعة بشكل كبير مع إثارة وندية من جانب الفريقين قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٧٥-٧١.



