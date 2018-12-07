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جمال بيومي لـ الرئيس السيسي: "أعانك الله على ما أنت فيه"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:19 م
جمال بيومي لـ الرئيس السيسي: أعانك الله على ما أنت فيه
السفير جمال بيومي
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أمنية فوزي
 
قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "عمري ما قولت قرار ولا نصيحة لرئيس الدولة ضمن 12 وزير إلا وياخد برأيي".

وأوضح "بيومي"، خلال حواره مع برنامج "شهادة للتاريخ"، المذاع على قناة "النيل للأخبار" مساء الجمعة، أنه يقصد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس الحالي، لافتًا إلى أنه التقى بالرئيس السيسي 5 مرات؛ مرتين عندما كان وزيرًا للدفاع، و3 مرات عندما أصبح رئيسًا.

وأشار إلى أنه في إحدى المرات التقى الرئيس السيسي وصلى معه الظهر، وقال لـ"السيسي": "أعانك الله على ما أنت فيه".
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