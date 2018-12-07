ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الخارجية الأمريكية: المسلحون في حلب لم ينفذوا هجمات كيميائية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:07 م
الخارجية الأمريكية: المسلحون في حلب لم ينفذوا هجمات كيميائية
الخارجية الأمريكية
طباعة
وكالات
 
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عدم قيام المسلحين في سوريا بهجمات كيميائية في حلب.
وأضافت: "من المرجح أن تكون القوات الحكومية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع".

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "في الرابع والعشرين من نوفمبر 2018، اتهمت سوريا وروسيا زورا، المعارضة والجماعات المتطرفة بالقيام بهجوم الكلور على شمال غرب حلب".


وتابع: "الولايات المتحدة تدحض بشدة هذه المعلومات وتمتلك معلومات مؤكدة عن أن القوات الموالية للحكومة، استخدمت على الأرجح يوم 24 نوفمبر، الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين في حلب".



المزيد عن: هجمات لم ينفذوا كيميائية حلب المسلحون الخارجية الأمريكية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
0
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 9:50:01 PM