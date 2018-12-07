الخارجية الأمريكية: المسلحون في حلب لم ينفذوا هجمات كيميائية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، عدم قيام المسلحين في سوريا بهجمات كيميائية في حلب.

وأضافت: "من المرجح أن تكون القوات الحكومية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع".



وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "في الرابع والعشرين من نوفمبر 2018، اتهمت سوريا وروسيا زورا، المعارضة والجماعات المتطرفة بالقيام بهجوم الكلور على شمال غرب حلب".

وتابع: "الولايات المتحدة تدحض بشدة هذه المعلومات وتمتلك معلومات مؤكدة عن أن القوات الموالية للحكومة، استخدمت على الأرجح يوم 24 نوفمبر، الغاز المسيل للدموع ضد المدنيين في حلب".







