ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة حرس الحدود

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:08 م
بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة حرس الحدود
طباعة
علي نبوي
 
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة حسام حسن استعدادته الجادة لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل.

وقال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى بيراميدز أن الاستعدادات لمواجهة الحرس تسير على قدم وساق.

مشددا على أن الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن يعمل جاهدا من أجل تحقيق الفوز والاستمرار فى المنافسة على المراكز المتقدمة.

وأضاف حسن أن جميع اللاعبين هضموا الفكر الخططي لحسام حسن وأصبحوا على يقين بأن الأولوية فى اللعب لمن ينفذ التعليمات ويبذل الجهد والعرق من أجل الكيان.

وأتم بأن جميع مباريات الفريق القادمة ستكون صعبة بعد فرض فريفه نفسه علي جدول الدوري موكدا علي ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق لتحظي كل الظروف وتحقيق مراد الجهاز الفني وإدارة النادي.

المزيد عن: حرس الحدود بيراميدز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
0
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 9:50:01 PM