بيراميدز يواصل استعداداته لمواجهة حرس الحدود

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة حسام حسن استعدادته الجادة لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الاثنين المقبل.





وقال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى بيراميدز أن الاستعدادات لمواجهة الحرس تسير على قدم وساق.





مشددا على أن الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن يعمل جاهدا من أجل تحقيق الفوز والاستمرار فى المنافسة على المراكز المتقدمة.





وأضاف حسن أن جميع اللاعبين هضموا الفكر الخططي لحسام حسن وأصبحوا على يقين بأن الأولوية فى اللعب لمن ينفذ التعليمات ويبذل الجهد والعرق من أجل الكيان.





وأتم بأن جميع مباريات الفريق القادمة ستكون صعبة بعد فرض فريفه نفسه علي جدول الدوري موكدا علي ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق لتحظي كل الظروف وتحقيق مراد الجهاز الفني وإدارة النادي.



