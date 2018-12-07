كاسيميرو يقترب من العودة للمشاركة مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن فريق ريال مدريد الاسباني يفتقد لخدمات نجم وسط الفريق، البرازيلي كاسميرو منذ تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة ضد سيلتا فيجو بالليجا في 11 نوفمبر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن النجم الدولي البرازيلي عاد إلى التدريبات اليوم، ويقترب من العودة والمشاركة مع الفريق.





وأفادت الصحيفة أن اللاعب قد عمل من تلقاء نفسه وبدون الكرة، ويمكن أن يعود ويشارك في المباريات النهائية للفريق في عام 2018 وسوف يشارك في كأس العالم للأندية.