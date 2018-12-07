ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تنعقد الأحد.. "عمومية الشرقية للدخان" تناقش عدة أمور متعلقة بالشركة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:14 م
تنعقد الأحد.. عمومية الشرقية للدخان تناقش عدة أمور متعلقة بالشركة
أرشيفية
طباعة
 
تعقد الشرقية للدخان (ايسترن كومباني)، برئاسة عماد الدين مصطفى، الجمعية العمومية العادية للشركة، يوم الأحد المقبل، للنظر في عدة أمور تخص الشركة. 

حيث تناقش الجمعية العمومية العادية للشركة، انتخاب ممثل مساهمي القطاع الخاص في مجلس إدارة الشركة في دورته ٢٠١٨/ ٢٠٢١، الإحاطة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة حول تشكيل  مجلس إدارة الشركة.

بالإضافة إلى اعتماد حساب التوزيع المعدل عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧ ومايترتب عليه من آثار بقائمة المركز المالي في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

وتعقد الجمعية العمومية بمقر نادي العاملين بالشركة، ويكون نصابها مكتملا بحضور نصف عدد أعضاء المساهمين، في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ بما فيهم رئيس الجمعية.
المزيد عن: عمومية الشرقية للدخان جمعية عمومية القابضة للصناعات الشرقية للدخان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
0
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 9:50:01 PM