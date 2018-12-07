"فاريتي" يبرز ترشح كفر ناحوم للجولدن جلوب

أبرز موقع فاريتى، ترشح الفيلم اللبنانى كفر ناحوم للمخرجة نادين لبكى لجائزة أفضل فيلم اجنبى ضمن جوائز الجولدن جلوب.





ومن المنتظر طرح الفيلم يوم 14 ديسمبر بأمريكا عقب مشاركته بمهرجان لندن السينمائي مؤخرا ومنافسته على سعفة مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة، وحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة.





وتم عرض كفر ناحوم، أيضا بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته الـ 43، وهو من تمثيل زين الرفيع، ويوردانوس شيفراو، وكوثر الحداد، وفادى كمال، ونور الحسينى، وكيدرا عزام.





وتدور أحداث الفيلم فى إحدى مناطق العالم العربى التى تعصف بها أزمات ومشكلات سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة ويعانى من عدد من المشاكل.