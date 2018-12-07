تعرفي على فوائد وأضرار مناديل إزالة المكياج على البشرة

من أهم خطوات المكياج هي في الحقيقة إزالته في المساء قبل النوم، لأن تركه على البشرة يؤدي إلى بشرة جافة وشوائب عديدة تجعلها تبدو ضعيفة للغاية بعد فترة من تكرار عدم إزالة المكياج. ومن خطوات إزالة المكياج التي تتبعها الكثير من النساء هي استخدام المناديل المبللة المخصصة لإزالة المكياج، لكن لهذه المناديل فوائد وأضرار كذلك تعرفي عليها اليوم.





فوائد ومميزات مناديل إزالة المكياج على البشرة:

أولاً والأكثر وضوحاً، أهم شيء يجعلك تستخدمين المناديل المبللة المخصصة لإزالة المكياج هو سهولة الاستخدام وتوفره في جميع الأوقات. مثلاً، إذا عدت إلى المنزل مرهقة ولا تريدين تكرار الخطوات الكثيرة لإزالة المكياج، يمكنك الاكتفاء بالمناديل المبللة هذه لمسح معظم آثار المكياج، ومن ثم غسل البشرة بالماء والصابون المخصص فقط.





إلى جانب ذلك، استخدامك للمناديل المبللة المناسبة لنوع بشرتك يمنحك رطوبة ولمعان لن تجديه عند غسل البشرة بالماء والصابون فقط، لأن المناديل تحتوي على مواد مرطبة وليس فقط منظفة. لكن حاولي دائماً أن تختاري المناديل التي لا تحتوي على كميات كبيرة من الكحول.





أضرار مناديل إزالة المكياج على البشرة:

بالرغم من سهولة استعمالها، تحتوي المناديل المبللة على نسبات كبيرة من المواد الكيميائية التي تساعد في التخلص من آثار المكياج، وهذه المواد قد تؤذي البشرة وتؤدي إلى جفافها إذا كنت تعتمدين بشكل أساسي على المناديل للتخلص من المكياج يومياً. وإذا كانت بشرتك حساسة، هناك احتمال تعرضها إلى التهيج أو الاحمرار مع الاستخدام الزائد للمناديل.





إلى جانب ذلك، لا تقوم المناديل هذه بتنظيف الوجه بالكامل، فهي تترك بعض بقايا المكياج والشوائب والأتربة على سطح الوجه، والتي لا يمكنك رؤيتها بالعين المجردة، وتتسبب هذه البقايا في غلق مسام الوجه. لهذا السبب، لا يمكنك الاعتماد عليها دائماً.





كما أن الاختيار الخاطئ للمناديل التي لا تتناسب مع نوع بشرتك ستكون مشكلة، لأن المناديل تحتوي على نوع محدد من السوائل للتنظيف، وقد يكون هذا السائل لا يناسب نوع بشرتك فيسبب لها أضرارًا، كما تحتوي على مواد حافظة لضمان بقائها بنفس الشكل لمدة طويلة.