بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان (ديربي إيطاليا)

يواجه فريق يوفنتوس نظيره فريق إنتر ميلان، اليوم الجمعة 7-12-2018 في الجولة 15 من الدوري الإيطالي





ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة من 14 مباراة دون هزيمة وبتعادل وحيد وبهجوم هو الأقوى بتسجيل 31 هدفا، ودفاع هو الأقوى أيضا باستقبال 8 أهداف فقط مع المدرب ماسيمليانو آليجري.





ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وحصد الفريق 9 انتصارات و3 هزائم وتعادلين وسجل 27 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.





تقابل الفريقان في 233 مباراة رسمية فاز يوفنتوس 105 مرة مقابل 73 فوز لإنتر ميلان و57 تعادلًا وأحرز يوفنتوس 340 هدفًا مقابل 295 هدفًا لإنتر ميلان.





وتظل مواجهة يوفنتوس وإنتر دائما إحدى المباريات الكلاسيكية الشهيرة في الكرة الإيطالية، بين عملاقين يتصارعان على البطولات المحلية باستمرار.







