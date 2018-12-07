ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان (ديربي إيطاليا)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:04 م
بث مباشر.. مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان (ديربي إيطاليا)
طباعة
الفجر الرياضي
 
يواجه فريق يوفنتوس نظيره فريق إنتر ميلان، اليوم الجمعة  7-12-2018 في الجولة 15 من الدوري الإيطالي 

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي، برصيد 40 نقطة من 14 مباراة دون هزيمة وبتعادل وحيد وبهجوم هو الأقوى بتسجيل 31 هدفا، ودفاع هو الأقوى أيضا باستقبال 8 أهداف فقط مع المدرب ماسيمليانو آليجري.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث برصيد 29 نقطة، وحصد الفريق 9 انتصارات و3 هزائم وتعادلين وسجل 27 هدفًا واستقبل 12 هدفًا.

تقابل الفريقان في 233 مباراة رسمية فاز يوفنتوس 105 مرة مقابل 73 فوز لإنتر ميلان و57 تعادلًا وأحرز يوفنتوس 340 هدفًا مقابل 295 هدفًا لإنتر ميلان.

وتظل مواجهة يوفنتوس وإنتر دائما إحدى المباريات الكلاسيكية الشهيرة في الكرة الإيطالية، بين عملاقين يتصارعان على البطولات المحلية باستمرار.


المزيد عن: يوفنتوس وانتر ميلان يوفنتوس وإنتر يوفنتوس بث مباشر انتر ميلان اليوفي الدوري الايطالي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
0
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 9:50:01 PM