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بقيادة روسيا.. أوبك تقرر خفض إنتاج النفط رغم ضغوط ترامب

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:25 م
بقيادة روسيا.. أوبك تقرر خفض إنتاج النفط رغم ضغوط ترامب
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اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، اليوم الجمعة، على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الخام

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك محادثات استمرت يومين في فيينا إن المنظمة ستخفض الإنتاج 0.8 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني في حين سيسهم الحلفاء غير الأعضاء فيها بتخفيضات قدرها 0.4 مليون برميل يوميا إضافية



وقفزت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة لتتجاوز 63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش إذ أن الخفض الإجمالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا يتجاوز الحد الأدنى البالغ مليون برميل يوميا الذي توقعته السوق

كانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، واجهت مطالب من ترامب لمساعدة الاقتصاد العالمي عن طريق الإحجام عن خفض الإمدادات



وسيقدم خفض الإنتاج دعما لإيران أيضا عن طريق زيادة سعر النفط وسط محاولات واشنطن للضغط على اقتصاد ثالث أكبر منتج في أوبك



وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي مؤتمرا صحفيالن نتناول المسائل الجيوسياسية أبدا في أوبك.“ 




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