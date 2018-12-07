فران وفيدالجو يسجلا المشاركة الأولى لهم مع ريال مدريد

سجل الثنائي الواعد فران جارسيا وفيدالجو، مشاركتها الاولى مع ريال مدريد، حيث شارك خريجي الكاستيا في الفوز على مليلية في سانتياجو برنابيو.





وأشار الموقع الرسمي لريال مدريد، إلى دخول كلا من فران جارسيا وألفارو فيدالجو لأول مرة في منافساتهم مع ريال مدريد في المباراة التي فاز فيها على مليلية على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مباراة الإياب من بطولة كأس ملك أسبانيا.





وقال جارسيا عقب انتهاء المباراة: "لن أنسى هذا اليوم أبدًا، أنا فخور للغاية، إنه حلم كنت أطارده منذ الطفولة، لم أكن أتخيل اليوم الذي سيتحقق فيه. أهديه لكل الناس الذين دعموني عندما أصبت، إنها ذاكرة سأحتفظ بها إلى الأبد، ليس هناك طريقة أفضل لإنهاء فترة كانت مليئة بالإصابات، إنه يوم لن أنسى أبداً ".



