موسيقيون ينتمون لزمن الفن الجميل يتجمعون شهريًا لعزف أجمل الألحان

عرض الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، تقريرًا تلفزيونيًا، عن مجموعة من الموسيقيين ينتمون لزمن الفن الجميل، حيث يتجمعون شهريًا لعزف أجمل الألحان خلال سهر فنية.



وقال أرسلان محمد رشدي، عازف الكمان، خلال التقرير الذي بثه ببرنامج "مصر تستطيع"، والمذاع على فضائية "dmc" إنه تجمع مع أصدقائه في فترة الستينات، وكون الفرقة موسيقية أثناء دراسته، كما أنضم له أصدقاء أخرين من فرق موسيقية أخرى في فترة السبعينيات.

