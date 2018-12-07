بينهم إصابته بفيروس نادر.. أزمات تعرض لها أحمد مكي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الفنان المصري أحمد مكي، والذي يظهر لأول مرة تلفزيونيا بعد فترة علاج بعدما أصابه فيروس نادر.

ولم يكن مرض أحمد مكي الأزمة الوحيدة التي تعرض لها بل سبقها العديد من الأزمات توضحها "الفجر" من خلال السطور التالية.

إصابته بمرض نادر

وتحدث مكي خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"عن إصابته بفيروس نادر في الكبد، وكان من المفترض أن يتم علاجه في مدة قصيرة، ولكن التشخيص الخاطئ، أدى إلى انتشار الفيروس في أجزاء اخرى من الجسم، حتى أصابه الشك بأنه مصاب بالسرطان.

وأكد مكي أنه تعلم دروسا كثيرة خلال فترة مرضه، بسبب ضعفه وعدم قدرته على ممارس حياته الطبيعية، بالإضافة إلى عدم قدرته على الاحتكاك مع ابنه لأن الفيروس معد، وأضاف مكي أنه اتخذ قرار بالإقلاع عن التدخين.

الحفظ والارتجال

وكشف أحمد مكي خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي على قناة CBC: "لدي مشاكل كبيرة منذ صغري في الأرقام والحسابات والحفظ، وهو ما جعلني أواجه أزمة بالفعل في حفظ السيناريو أثناء التصوير، لذلك طريقة حواري في الأعمال الفنية تكون ارتجال كثيرا مما يسبب مشكلات لزملائي في التصوير وينتظرون كثيرا حتى أحفظ جملة واحدة".

اتهام والدته له بالجنون

وبذات اللقاء قال النجم أحمد مكى، إن والدته كانت تتهمه بالجنون بسبب تجسيده 3 شخصيات فى وقت واحد، ومنها شخصية "حزلقوم"، واعتبرته بأنه مريض نفسى بسبب هذه الشخصيات.

انفصال والديه

وأضاف: "جزء من حياتي كان صعبا لذلك الأغنيات الناعمة لا تصلح معي، وكنت أجد أن الغناء بالطريقة الشباببية في الماضي كذاب أو مخادع ولا يشعر بمعاناة الناس الحقيقية".

وكان "مكي" كشف في حوار أجراه مع برنامج "TheInsiderAr"، أنه يقدم أغنيته "أغلى من الياقوت"، لأنها تذكره بطفولته البائسة بسبب التفكك الأسري، لأن حياته كانت مميزة حتى سن الخامسة وبعدها أنفصل والديه.